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Татарстанцев предупредили о грозах, граде и сильном ветре 12 июля

13:15, 11.07.2022
Татарстанцев предупредили о грозах, граде и сильном ветре 12 июля
Фото: Максим Платонов

Ночью и днем 12 июля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

На территории региона местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Днем локально возможен град.

Ухудшение погоды ожидается в том числе на территории Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4 класс). Оно действует до 15 июля.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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