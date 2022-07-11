Татарстанцев предупредили о грозах, граде и сильном ветре 12 июля
Ночью и днем 12 июля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
На территории региона местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Днем локально возможен град.
Ухудшение погоды ожидается в том числе на территории Казани.
Напомним, в Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4 класс). Оно действует до 15 июля.
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