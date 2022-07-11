В Челнах не нашли утилизатора травы с реки Мелекески

Фото: кадр видео / youtube.com

Генподрядчик по очистке реки Мелекески в Челнах не нашел желающих утилизировать скошенную прибрежную растительность, такая информация есть на сайте госзакупок.



Тендер объявил филиал «Средволгаводхоз», но не собрал заявок, поэтому аукцион на 4,2 млн рублей признали несостоявшимся. Предполагалось, что исполнитель вывезет и утилизирует скошенную траву или переработает с целью ее использования в сельском хозяйстве.

Об очистке реки Мелекески сообщалось в конце июня. С заросших берегов убирали камыш, рогозу и кустарники. Расчистка Мелекески была поделена на два этапа, общая протяженность береговой линии — 4,5 километра.

Очищение реки проходит по федеральной программе «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В ходе исследований выяснилось, что толщина илового осадка здесь достигала одного метра. Это негативно сказывалось на реке и окружающей биосистеме.

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Маргарита Головатенко