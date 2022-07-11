Росстат: в мае COVID-19 стал основной причиной смерти 61 жителя Татарстана
В мае 2022 года в Татарстане коронавирус стал основной причиной смерти 61 человека, в то время как за аналогичный месяц прошлого года — 281. Такие данные приводит Росстат.
У 43 из 61 умершего в мае татарстанца СOVID-19 идентифицирован. У остальных 18 человек коронавирус в организме не найден, однако он предполагается как основная причина смерти, необходимы дополнительные медицинские исследования.
У двух умерших в мае 2022 года татарстанцев коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не стал основной причиной летального исхода. Он повлиял на развитие прочих болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть человека.
Еще у 14 жителей Татарстана, которые умерли в мае этого года, COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Однако он не повлиял на наступление смерти человека.
По подсчетам «Реального времени» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в мае 2022 года в Татарстане COVID-19 стал причиной смерти 18 человек. Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 1 996 умерших от коронавируса.
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