Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе превысило 5,8 млн

Число новых случаев заражения коронавирусом на прошедшей неделе в мире превысило 5,8 млн — это на 1 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период.



Заболеваемость COVID-19 держится на уровне второй половины мая, смертность из-за инфекции также растет, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в России зафиксировали 3 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 10 июля, всего в стране COVID-19 заболели 18 462 211 человек. В Татарстане за минувшие сутки зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом.



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Маргарита Головатенко