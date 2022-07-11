В Казани в воскресенье задержали 11 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в воскресенье, 10 июля, задержали 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД города.

В столице Татарстана в выходной день произошло 90 ДТП, в четырех из них пострадали люди.

Сотрудники полиции задержали семерых водителей, у которых не было прав на управление транспортом. В отделы полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамском районе Татарстана 8 июля столкнулись внедорожник Mitsubishi и Lada. В результате погибла трехлетняя девочка, находившаяся в момент аварии в отечественном автомобиле. По этому факту возбудили уголовное дело.



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Маргарита Головатенко