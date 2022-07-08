В Нижнекамском районе Татарстана в ДТП погибла трехлетняя девочка

Фото: прокуратура Татарстана

В Нижнекамском районе Татарстана этим утром столкнулись внедорожник Mitsubishi и Lada. В результате погибла трехлетняя девочка, находившаяся в момент аварии в отечественном автомобиле, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, семья из Набережных Челнов с двумя детьми на Lada ехали отдыхать на море. Мальчика с травмами госпитализировали. За рулем в момент ДТП сидела женщина.

Фото: прокуратура Татарстана

На место происшествия выехала прокурор Нижнекамска Ольга Купова. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Выясняются обстоятельства случившегося.

Фото: прокуратура Татарстана

В июне в результате ДТП в Муслюмовском районе Татарстана погибла 10-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.



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Татьяна Демина