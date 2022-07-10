Ровно 11 лет назад в Татарстане произошло крушение теплохода «Булгария» — погибли 122 человека

Фото: Роман Хасаев

Ровно 11 лет назад, 10 июля 2011 года, в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево затонул теплоход «Булгария». Из 211 человек, которые находились на борту, 122 погибли.

Двухпалубный дизельный электроход «Булгария» был построен в 1955 году в Чехословакии по проекту 785 второй серии. До февраля 2010 года он назывался «Украиной», а потом был переименован в честь Волжской Булгарии.

Во время трагедии теплоход совершал рейс Казань — Болгар — Казань. 10 июля он затонул. Согласно отчету «Ространснадзора», около 12.25 судно попало под воздействие сильного порыва бокового ветра слева, начался сильный ливень с грозой. В этот момент «Булгария» входила в левый поворот, который на всех судах создает крен на правый борт.

Фото: Следственный комитет по Татарстану

Создавшийся крен опустил иллюминаторы правого борта под воду, из-за чего она начала быстро заливаться в судно. Согласно официальному отчету, буквально за минуту «Булгария» набрала около 50 тонн забортной воды. Чтобы уменьшить воздействие погоды, капитан решил положить курс «по ветру», но в результате скорость попадания воды в теплоход увеличилась до 125 тонн в минуту.

После этого все иллюминаторы и часть главной палубы погрузились под воду. В последующие 5-7 секунд крен сильно увеличился, из-за чего судно завалилось на правый борт и затонуло.

Среди 122 жертв трагедии были 10 беременных женщин, поэтому «Булгария» унесла жизни еще 10 нерожденных детей. В прошлом году «Реальное время» собирало 10 фактов к десятилетию трагедии.



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Артем Гафаров