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В Казани начинается футбольный матч «Рубин» — «Уфа»

18:00, 10.07.2022
В Казани начинается футбольный матч «Рубин» — «Уфа»
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в 18.00 на стадионе «Ак Барс Арена» начинается товарищеский матч между казанским «Рубином» и «Уфой».

В стартовый состав «Рубина» вошли:

  • Дюпин
  • Кабутов
  • Мартынович
  • Грицаенко
  • Самошников
  • Апшацев
  • Зотов
  • Чуперка
  • Бакаев
  • Фамейе
  • Муллин

В запасе остались: Исмагилов, Попов, Фаттахов, Нижегородов, Рожков, Булорусов, Мусаев, Чумарин, Косарев, Маоторин, Саплинов, Лисакович.

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Артем Гафаров
СпортФутбол Татарстан

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