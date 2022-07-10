В Казани начинается футбольный матч «Рубин» — «Уфа»
Сегодня в 18.00 на стадионе «Ак Барс Арена» начинается товарищеский матч между казанским «Рубином» и «Уфой».
В стартовый состав «Рубина» вошли:
- Дюпин
- Кабутов
- Мартынович
- Грицаенко
- Самошников
- Апшацев
- Зотов
- Чуперка
- Бакаев
- Фамейе
- Муллин
В запасе остались: Исмагилов, Попов, Фаттахов, Нижегородов, Рожков, Булорусов, Мусаев, Чумарин, Косарев, Маоторин, Саплинов, Лисакович.
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Артем ГафаровСпортФутбол Татарстан
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