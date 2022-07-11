Исследование: более 80% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов

Фото: автомобиль марки «Победа» / wikipedia.org

83% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

Речь идет в том числе об автомобильных брендах «Москвич», «Волга» и «Победа», а также о холодильниках «Орск» и велосипедах «Кама».

Фото: ru.wikipedia.org

Еще около 12% граждан выступили против, а остальные 5% затруднились с ответом, — сказано в исследовании, которое было проведено в июле среди пяти тысяч жителей всех регионов страны

Недавно московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». На первом этапе завод займется крупноузловой сборкой двух типов легковых машин — с двигателем внутреннего сгорания и электромобиля. Компоненты для них планируют закупать в дружественных государствах от разных производителей.

Также глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране планируют возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа», существовавшие в советское время.