В России планируют возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа»
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране планируют возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа», существовавших в советское время. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Мантурова, проект может быть реализован на разных площадках, а не только в Нижнем Новгороде, где раньше выпускались эти марки. Однако он не уточнил возможные сроки начала производства.
В начале июня бывший российский автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Изменения в ЕГРЮЛ внесли третьего числа.
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