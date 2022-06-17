В России планируют возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа»

Фото: автомобиль марки «Победа»/ wikipedia.org

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране планируют возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа», существовавших в советское время. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Мантурова, проект может быть реализован на разных площадках, а не только в Нижнем Новгороде, где раньше выпускались эти марки. Однако он не уточнил возможные сроки начала производства.

Фото: kremlin.ru (архив)

В начале июня бывший российский автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Изменения в ЕГРЮЛ внесли третьего числа.



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Дарья Акимова