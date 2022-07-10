Михаил Мишустин поздравил работников Почты России с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников почты с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

— Ежедневно вы осуществляете сотни тысяч операций, не прекращаете работу даже в сложных и чрезвычайных ситуациях, обеспечиваете доставку писем, телеграмм, посылок, поздравлений ветеранам, в том числе пенсий и социальных выплат, — сказал он.

Михаил Мишустин подчеркнул, что сейчас российская почта продолжает быть одним из самых доступных средств связи, которая отправляет сообщения и посылки даже в самые отдаленные уголки страны.

— Эти достижения — результат напряженной, четкой и слаженной работы коллектива компании. Каждый из вас выполняет свои обязанности на самом высоком профессиональном уровне, — добавил он.

Традиционно День российской почты отмечается во второе воскресенье июля. Праздник появился по указу президента страны 16 мая 1994 года.

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Артем Гафаров