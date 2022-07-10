На организацию мест общепита в Болгаре и ярмарки в Юдино потратят 34 млн рублей

На организацию дополнительных мест общепита (кафе), торговли и туалетов в Болгаре и организацию шатровой ярмарочной площадки в жилом комплексе Юдино по ул. Революционной потратят 34 млн рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.

Исполнителю необходимо провести строительно-монтажные работы, среди которых: установка наружного освещения и благоустройство территории, устройство палаток и туалетов. Работы необходимо выполнить с 8 августа по 30 ноября.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 18 июля, итоги подведут 20 июля.

Фото: Максим Платонов (архив)

8 июля ГКУ «Главтатдортранс» объявил тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по капитальному ремонту дороги к месту проведения чувашского праздника Уяв и парковочной площадки в Алькеевском районе Татарстана. Праздник проводится ежегодно 10 июля.

На проектно-изыскательные работы из бюджета Татарстана потратят 857,8 тысячи рублей. Мощность работ составит 2,260 км.

Выполнить проектно-изыскательные работы необходимо до 14 сентября. Подать заявку можно до 25 июля, подрядчика определят 29 июля.

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Максим Кокунин