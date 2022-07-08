В Татарстане объявили тендер на капремонт дороги к месту проведения чувашского Уява за два дня до праздника
8 июля ГКУ «Главтатдортранс» объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дороги к месту проведения чувашского праздника Уяв и парковочной площадки в Алькеевском районе Татарстана. Праздник проводится ежегодно 10 июля.
На проектно-изыскательских работы из бюджета Татарстана потратят 857,8 тысячи рублей. Мощность работ составит 2,260 км.
Выполнить проектно-изыскательские работы необходимо до 14 сентября. Подать заявку можно до 25 июля, подрядчика определят 29 июля.
В Татарстане в июле отметят праздники Ивана Купалы, Уяв, Питрау и Гырон быдтон, а в Булгаре пройдет этнокультурный фестиваль «Ага-Базар». Какими событиями будет насыщена культурная жизнь Казани и Татарстана в июле — подробнее в традиционном обзоре «Реального времени».
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