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В Татарстане объявили тендер на капремонт дороги к месту проведения чувашского Уява за два дня до праздника

16:59, 08.07.2022
В Татарстане объявили тендер на капремонт дороги к месту проведения чувашского Уява за два дня до праздника
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

8 июля ГКУ «Главтатдортранс» объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дороги к месту проведения чувашского праздника Уяв и парковочной площадки в Алькеевском районе Татарстана. Праздник проводится ежегодно 10 июля.

На проектно-изыскательских работы из бюджета Татарстана потратят 857,8 тысячи рублей. Мощность работ составит 2,260 км.

Выполнить проектно-изыскательские работы необходимо до 14 сентября. Подать заявку можно до 25 июля, подрядчика определят 29 июля.

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане в июле отметят праздники Ивана Купалы, Уяв, Питрау и Гырон быдтон, а в Булгаре пройдет этнокультурный фестиваль «Ага-Базар». Какими событиями будет насыщена культурная жизнь Казани и Татарстана в июле — подробнее в традиционном обзоре «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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