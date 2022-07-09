В Татарстане отреставрируют здание валяльной фабрики Муртазы бая

В Татарстане отреставрируют объект культурного наследия регионального значения здание валяльной фабрики Муртазы бая (конец XIX), которое расположено в пгт Балтаси по ул. Ленина, 28. На разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 2 миллионов рублей.

Исполнителю необходимо выполнить дизайн-проект, визуальное обследование, а также провести культурно-историческую экспертизу. В здании планируется провести ремонт кровли, оконных проемов, дверей, сетей инженерно-технического обеспечения, а также провести отделочные работы фасада и благоустроить территорию.



Фото: realnoevremya.ru

Вчера стало известно, что в Казани отреставрируют объект культурного наследия регионального значения — жилой дом Валтреста, находящийся возле пересечения улиц Татарстан и Шигабутдина Марджани. На разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 3 миллионов рублей.

Планируется отремонтировать фасад здания, а также усилить балконы и колонны с сохранением архитектурного облика, следует из документации на портале госзакупок.

Дом построен в 1934 году, а его площадь составляет более 6 тыс. кв. м. Здание имеет переменную этажность.

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Максим Кокунин