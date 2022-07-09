В Бугульме отреставрируют «Народный дом, конца XIX — начала ХХ века»

В Бугульме отреставрируют объект культурного наследия здание «Народного дома, конца XIX — начала ХХ века», расположенное по ул. Ленина, 28. На разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 1,7 млн рублей.

Отмечается, что здание было построено в 1897 году для театра-чайной бугульминского комитета Всероссийского общества трезвости. В 1932 году был надстроен второй этаж, о чем свидетельствовала выложенная кирпичом надпись на фронтоне. В 2005 году проведена полная реконструкция здания.

Изначально «Народный дом» был рассчитан на 350 мест. Он включал в себя театр с залом, в котором к началу 1908 года насчитывалось 20 постановок. Кроме того, в этом месте на протяжении всего ХХ века организовывалось большое количество музыкальных и поэтических кружков.

Фото: wikimapia.org

Исполнителю необходимо выполнить дизайн-проект, визуальное обследование, а также провести культурно-историческую экспертизу. В здании планируется провести ремонт фасада и его деталей, а также инженерных сетей и кровли. Отмечается, что при выполнении всего объема работ должно осуществляться научное руководство.



Ранее также стало известно, что в Татарстане отреставрируют здание валяльной фабрики Муртазы бая (конец XIX века), расположенное в пгт Балтаси, а также жилой дом Валтреста, находящийся в Казани возле пересечения улиц Татарстан и Шигабутдина Марджани. Стоимость разработки проектной документации на первом объекте составляет более 2 млн рублей, а на втором — более 3 млн рублей.



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Максим Кокунин