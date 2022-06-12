В Минпросвещения рассказали, как будут учиться школьники в Запорожской области

Сегодня министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, как будет выстраиваться образовательный процесс в Запорожской области. Его тезисы передает ТАСС.

Министр рассказал, что украинский язык в запорожских школах останется и будет преподаваться на том же уровне, что и национальные языки в регионах России. Вместе с этим он заявил о том, что выпускники, желающие поступить в российские вузы, будут максимально обеспечены доступными местами.

Также Кравцов заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы восстановить системы образования Запорожской области и привести ее в соответствие с отечественными стандартами с 1 сентября этого года.

Фото: wikipedia.org

8 июня стало известно, что Запорожская область начала готовиться к референдуму о вхождении в состав России. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировку вопросов предстоящего референдума представят в ближайшее время.



В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей начнет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства.



Вчера первые жители Мелитополя и Херсона получили российские паспорта.

Артем Гафаров