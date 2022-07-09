Объем строительства жилых и нежилых зданий в Татарстане сократился на 12,7%

В Татарстане за январь — май 2022 года объем строительства жилых и нежилых зданий сократился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В эту статистику пошли предприятия среднего и крупного бизнеса, говорится в аналитике Татарстанстата.

При этом объем строительства в мае, по сравнению с апрелем этого года, составил 64,6%, а по сравнению с маем прошлого года — 53,7%. Общий объем работ составил 17,1 млрд рублей.

Общий объем работ по строительству жилых и нежилых зданий в мае этого года составил 2,9 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июня стало известно, что на разработку проектной документации для промышленного парка в Набережных Челнах выделят 21,7 млн рублей.

Парк представляет собой территориально обособленный комплекс на участке, находящемся в муниципальной собственности, имеющем общую границу, в пределах которого созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. Целью его строительства является развитие производств для функционирования малого и среднего бизнеса.

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Артем Гафаров