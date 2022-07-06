На разработку проектной документации для промышленного парка в Набережных Челнах выделят 21,7 млн

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации за 21,7 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Данная услуга должна быть оказана для строительства инженерной и дорожной инфраструктуры третей очереди промышленного парка «Развитие» в Набережных Челнах.

Парк представляет собой территориально обособленный комплекс на участке, находящемся в муниципальной собственности, имеющем общую границу, в пределах которого созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. Целью его строительства является развитие производств для функционирования малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что документация должна быть в объеме, достаточном для производства работ, с получением всех необходимых согласований и положительного заключения государственной экспертизы. Кроме того, проект может быть представлен на CD-дисках либо на DVD-дисках.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 13 июля, итоги подведут 15 июля.

Фото: pixnio.com

3 июля стало известно, что ГБУ «Главстрой Татарстана» объявило тендер на разработку проектной документации для строительства и модернизации двух объектов на территории республики за 7 млн рублей.

В перечень объектов вошли:

строительство общежития для аграрного колледжа в пгт Богатые Сабы, Сабинский район;

модернизация здания Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова по адресу: Казань, проспект Победы, 83.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 11 июля, итоги подведут 13 июля.

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Максим Кокунин