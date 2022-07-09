Верховный муфтий России о ситуации на Украине: «Когда у соседа какие-то паразиты, нам спокойно жить невозможно

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин заявил, что события на Украине стали следствием подстрекательства США и странами НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

— Когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет, а это в два раз дольше, чем длилась Великая Отечественная война, ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо. Мы все прекрасно понимаем, что это происходит при прямом руководстве и участии США и потворстве стран Запада — дошло до расширения присутствия военной машины североатлантического блока НАТО вплотную к западным границам нашей родины. Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие, — сказал он.

По его словам, надо довести до конца спецоперацию на Украине, «чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит».

Верховный муфтий отметил, что на днях в ДНР отправился батальон добровольцев из Башкирии, а второй будет отправлен после праздника Курбан-байрам. Кроме того, он подчеркнул, что в его составе будут несколько религиозных деятелей.

В Духовном управлении мусульман Татарстана также ранее комментировали ситуацию, возникшую на Украине:



— Как и многим нашим единоверцам во всем мире, нам хотелось бы, чтобы западная общественность оставила лицемерие и двойные стандарты и была последовательна в своих действиях: почему Европа так же активно и громко, как сегодня, не защищала с помощью политических и экономических санкций мусульманские страны, такие как Ирак, Ливия и Палестина, которые подвергались неоправданным нападениям?

Максим Кокунин