ДУМ РТ о ситуации на Украине: хотелось бы, чтобы западная общественность оставила двойные стандарты

Фото: Ринат Назметдинов

В Духовном управлении мусульман Татарстана прокомментировали ситуацию, возникшую на Украине.



— Как и многим нашим единоверцам во всем мире, нам хотелось бы, чтобы западная общественность оставила лицемерие и двойные стандарты и была последовательна в своих действиях: почему Европа так же активно и громко, как сегодня, не защищала с помощью политических и экономических санкций мусульманские страны, такие как Ирак, Ливия и Палестина, которые подвергались неоправданным нападениям? — задались вопросом в ДУМ РТ.

В республиканском ДУМ отметили, что конфликт на Украине длится восемь лет и от этого страдают «представители всех конфессий, в том числе и мусульмане»:

— Мы будем молиться и надеяться, что теперь этому придет конец. Мы разделяем боль всех, кого коснулось несчастье, и призываем делать дуа (молитву) о мире, спокойствии и благополучии во всем мире.

Еще в управлении мусульман подчеркнули важность сплочения перед новыми вызовами. Сюда входит, в частности, оказание помощи беженцам. ДУМ Татарстана организует сбор средств на оказание им продовольственной и материальной помощи.

В ДУМ РТ призвали не верить непроверенной информации и в панике распространять ее, а еще оскорблять друг друга за разные точки зрения.

Фото: dumrt.ru

Ранее муфтий Камиль хазрат Самигуллин обратился к имам-мухтасибам Татарстана и призвал совершить в республиканских мечетях дуа.

Маргарита Головатенко