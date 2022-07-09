Эксперты оценили, с чем связано возникновение дефляции в России

Фото: Анна Сейтумерова

Росстат впервые за все время наблюдений с 1991 года зафиксировал в России дефляцию в июне — она составила 0,35%. Обычно дефляцию фиксировали в августе, реже — в сентябре на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

Эксперты в беседе с RT высказались о том, с чем связано возникновение дефляции в России.

Так, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что у населения спали панические настроения. Граждане перестали скупать товары про запас. Предприятия тем временем скорректировали отпускные цены на свою продукцию на фоне снижающегося спроса.

— Таким образом, рынок сейчас находится в стадии поиска равновесия между стоимостью и предложением товаров, — сказал он.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, умеренное падение цен может наблюдаться на некоторые группы товаров в течение всего лета, поскольку в это время на полки магазинов традиционно попадает много плодоовощной продукции от российских производителей:

— Фрукты и овощи имеют значимую долю в инфляции, поэтому подобное снижение цен закономерно. Кроме того, рубль по-прежнему остается достаточно крепким, что отчасти сбивает рост стоимости импортных товаров. Главное, чтобы дефляционная динамика не затянулась надолго, иначе производители начнут нести убытки и будут сокращать производство товаров, — сказал эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в июне подешевели на 1,10% (в годовом сравнении подорожали на 17,98%), плодоовощная продукция подешевела в июне на 9,57% (в годовом выражении выросла в цене на 11,63%). Непродовольственные товары в июне подешевели на 0,41% (в годовом сравнении подорожали на 17,92%).

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Маргарита Головатенко