Банк России с 1 июля повысит лимит на перевод физлицами валюты за рубеж

С 1 июля физлица — резиденты и граждане дружественных государств смогут переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц до $1 млн. Об этом говорится в сообщении Центробанка России.

Лимиты по переводам повысили в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.

Фото: pixabay.com

Банк России с 8 июня повысил месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до $150 тысяч с $50 тысяч.



В марте регулятор ограничил переводы физических лиц за рубеж на сумму $5 тысяч в месяц. Такое решение было принято на фоне повышенной волатильности на валютном рынке. В апреле ЦБ повысил лимит до $10 тысяч.



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Татьяна Леухина