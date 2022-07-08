Защитник О Джей Мэйо покидает УНИКС

34-летний американский защитник О Джей Мэйо покидает казанский УНИКС, сообщает пресс-служба клуба.



В Единой лиге ВТБ-2021/22 Мэйо принял участие в 14 матчах, в среднем набирая по 6,9 очка и 2,1 подбора за 14:35 минуты на паркете. В 20 встречах Евролиги средняя статистика защитника составила 5,8 очка и 1,2 подбора за 13 минут игрового времени.

На прошлой неделе УНИКС объявил о том, что клуб покидает 31-летний российский центровой Иван Лазарев.

Недавно 34-летний российский центровой Артем Забелин подписал годовой контракт с казанским УНИКСом. Также клуб и 30-летний российский форвард Александр Разумов заключили соглашение сроком на 1 год. Также в июне казанский клуб подписал контракт с 27-летним защитником сборной России Михаилом Кулагиным.

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Маргарита Головатенко