УНИКС заключил соглашение с Артемом Забелиным

34-летний российский центровой Артем Забелин подписал однолетний контракт с казанским УНИКСом. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.



Минувший сезон Артем Забелин провел в пермском клубе «Парма-Парибет», где в 18 играх набирал в среднем 10,4 очка, 4,7 подбора и 1,9 передачи за 23:09 минуты игрового времени.



Лучшим матчем баскетболиста в прошедшем чемпионате стала первая игра четвертьфинальной серии плей-офф против «Локомотива-Кубань». В ней игрок продемонстрировал разноплановую статистику из 23 очков, семи подборов, двух блок-шотов и передач, заработав на себе три фола соперника за 29:42 минуты игрового времени.

Забелин — дважды участник Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ (2019, 2020).

Напомним, УНИКС и 30-летний российский форвард Александр Разумов заключили соглашение сроком на 1 год. Также в июне казанский клуб подписал контракт с 27-летним защитником сборной России Михаилом Кулагиным.



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Маргарита Головатенко