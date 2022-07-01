Александр Разумов вернулся УНИКС

30-летний российский форвард Александр Разумов и УНИКС заключили соглашение сроком на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Баскетболист играл за УНИКС в 2020 году, в составе клуба стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.

Минувший сезон форвард начинал в БК «Уфимец». В 27 матчах Александр набирал 10 очков, 5,1 подбора и 2,3 передачи. В марте 2022 года Разумов присоединился к «Парме-Парибет».



Также в четверг стало известно об уходе центрового Артема Клименко. 29 июня УНИКС подписал контракт с 27-летним защитником сборной России Михаилом Кулагиным.



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Татьяна Леухина