ТНВ проведет прямую трансляцию Курбан-байрама из Галеевской мечети

Фото: Олег Тихонов (архив)

9 июля в Татарстане мусульмане отметят Курбан-байрам. Телеканал ТНВ проведет прямую трансляцию из Галеевской мечети в Казани. Ее начало запланировано на 2.30 по московскому времени.



Трансляция будет вестись на каналах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета», а также на сайтах TNV.ru и в официальной группе ТНВ в «ВКонтакте». Прямой радиоэфир будет доступен на сайте Bolgarradio.com.

Также трансляция повторится днем 9 июля. На телеканале «ТНВ Татарстан» в 11.00, на телеканале «ТНВ Планета» — в 13.00.



Вести трансляцию будут Лейсан Хуснуллина и преподаватель Российского исламского университета Роман Зиакаев.

В день празднования Курбан-байрама в Казани общественный транспорт выйдет на маршруты с 01.30, поскольку праздничные мероприятия начнутся в 02.30 с чтения утреннего намаза.

В ДУМ Татарстана рассказывали, как будет проходить Курбан-байрам. В Казани в 2.30 состоится утренний намаз; в 02.35—03.10 — рецитация Священного Корана; 03.10—03.40 — праздничный вагаз; 03.41 — гает-намаз; 03.45 — проповедь на арабском языке, чтение Корана. Обряд заклания жертвенных животных будет проходить с 9 по 11 июля в 17 специально отведенных для этого местах.

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Маргарита Головатенко