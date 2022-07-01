Культурный дневник июля: этнофестивали и кинопоказы под открытым небом

Несмотря на то, что июль — традиционно период отпусков для театров, на казанской сцене все же можно будет увидеть несколько премьер и любимых постановок. Кроме того, нас ждет несколько новых выставок. Одна из экспозиций расскажет о «необычном заказе Петра Первого в Китай», другая — об исламском искусстве шамаиль. В республике отметят праздники Ивана Купала, Уяв, Петрау и Гырон быдтон, а в Булгаре пройдет этнокультурный фестиваль «Ага Базар». Какими еще событиями будет насыщена культурная жизнь Казани и Татарстана в июле — подробнее в традиционном обзоре «Реального времени».

«Паяцы» в оперном и «Старик из деревни Альдермеш» — в Экият

1 июля Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля покажет балет «Лебединое озеро» в новой сценической редакции. Хореографию балетмейстер-постановщик Рафаэль Саморуков оставил нетронутой, но изменились сценография и костюмы. Свою лепту здесь внес главный художник Новосибирского театра оперы и балета Игорь Гриневич.

Кроме того любителей оперы ждет премьера. 22 и 23 июля на сцене представят «Паяцев» итальянского композитора Руджеро Леонкавалло. Оперу в двух действиях поставил режиссер-постановщик — народный артист России Юрий Александров. Музыкальным руководителем постановки и дирижером выступил итальянец Марко Боэми. На казанскую сцену выйдут солист Мариинского театра Ахмед Агади — в роли главного героя Канио, арию Тонио исполнит Станислав Трифонов из Национального Большого театра Белоруссии, Сильвио — Владимир Целебровский из Санкт-Петербурга.

Казанский театр кукол «Экият» приглашает 1 июля на премьеру спектакля «Старик из деревни Альдермеш» по произведению Туфана Миннуллина. Эта грустная комедия расскажет юным зрителям о смысле жизни и любви. Кукольный спектакль — на татарском языке, но зрителям обещают синхронный перевод.

Фото puppet-show.ru

Саундтреки из «Тетради смерти» от симфонического оркестра

27 июля Большой концертный зал им. Салиха Сайдашева приглашает на выступление оркестра CAGMO, с концертной программой DEATH NOTE SYMPHONY. В коллектив входят виртуозные музыканты с высоким уровнем владения инструментом, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В этот раз они представят казанскому зрителю новые реаранжировки композиций из культового аниме Death Note («Тетрадь смерти»), созданные в коллаборации с авторами оригинальной музыки.

29 июля Оркестр Театра имени Галиаскара Камала ждет ценителей классической музыки на концерте «На едином языке мира» в комплексе «Шарык клубы». В исполнении музыкантов камаловского театра прозвучат произведения Ключарева, Яруллина, Рахманинова, Римского-Корсакова, Сарасате, Бартока, Бизе и других известных миру сочинителей.

«Сокровища Приобья» и Петр I в Кремле

В программе мероприятий музея-заповедника «Казанский Кремль» на июль — десятки мероприятий: мастер-классы, экскурсии, путешествия на автобусах по ночной Казани, семейная игровая программа, интерактивное научное шоу и многое другое. С июля и до сентября посетителям Кремля покажут «Сокровища Приобья». Эта выставка собрана из фондов музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского, город Салехард. Она расскажет о международных связях между Поволжьем, Уралом и северными территориями вплоть до Приобья в эпоху Средневековья, начиная с Волжской Булгарии.



Фото kazan-kremlin.ru

К 300-летию посещения Казани Петром I и 255-летию со времени приезда Екатерины II приурочена новая баннерная выставка «Российские императоры в Казанском Кремле», которая будет работать с июля по сентябрь.

Национальный музей ждет посетителей 7 июля на церемонию открытия выставки «Война и мир» в современном академическом изобразительном искусстве. В своих работах 4 молодых художника из Санкт-Петербурга — Роман Абдуллин, Чермен Гугкаев, Марат Кесаев и Сергей Некрасов — отразили свое, современное видение Великой Отечественной войны. Все они недавние выпускники Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Экспозицию «Война и мир» уже видели жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга. В Нацмузее Казани она будет работать до 14 августа.



8 июля в художественной галерее музея-заповедника «Остров-град Свияжск» начнет работу экспозиция выставки «Необычный заказ Петра Первого в Китай».

22 июля в Галерее современного искусства откроется выставка-фестиваль исламского искусства «Шамаиль-арт», в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото: izo-museum.r

Ночная Казань и средневековый бой

Прокатиться по городу на особенном, театральном, ночном трамвае смогут и горожане, и туристы. Курсировать по старым и новым улицам столицы трамвай №5 начнет с 1 июля. Начало отправления от пр. Победы в 23.00 без остановок. За время полуторачасовой экскурсии зрители спектакля-путешествия от казанского ТЮЗа смогут погрузиться в сюжет, узнают историю города и историю одного из его жителей. Вместе с главным героем зрители поразмышляют о семье, прощении, выборе и самоопределении, о мечтах и бегстве от самих себя.

Узнать о народных традициях чувашей, восточных славян, и кряшен можно будет, посетив этнофестивали, которые в июле пройдут почти по всему Татарстану. Так, 2 июля в селе Кит-Озеро Бавлинского района отпразднуют удмуртский «Гырон быдтон» — аналог татарского праздника Сабантуй в честь завершения посевной. В его программе угощение гостей ритуальной кашей, которая варится на кострах, табанями (блинами), шаньгами (плоскими пирогами), перепечами, и самым известным удмуртским блюдом — пельменями. Можно будет попробовать на вкус и национальный напиток — кумышку — из чаши, прикрепленной к концу посоха, который держит в руках хозяйка. Кроме этого, можно будет поучаствовать в народных играх и забавах и посмотреть конкурс красоты и талантов «Чеберина» («Удмуртская красавица»).

Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» 8 июля пройдет в Зеленодольске. На нем гостей ждут множество интерактивных площадок, ярмарка товаров народно-художественных промыслов, мастер-классы по плетению венков, изготовлению оберегов, кукол, талисманов, можно посмотреть турнир средневекового боя и фестиваль кузнечного мастерства.

Фото chv.addnt.ru

10 июля на празднике чувашской культуры «Уяв» в селе Сектерме-Хузангаево Алексеевского района помимо традиционных народных гуляний откроют парк 100-летия СССР, 4-метровую ракету, бюсты космонавтов Юрия Гагарина и Андрияна Николаева.

12 июля в д. Зюри Мамадышского района пройдет фестиваль кряшенской культуры «Питрау».

А 22-23 июля Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник примет у себя участников и гостей Международного этнокультурного фестиваля «Ага Базар».

Кино — под открытым небом

Пока блокбастеры Голливуда остаются недоступными для широкого зрителя в России, кинотеатры Казани предлагают любителям кинематографа посмотреть ленты российских и национальных кинематографистов. В планах «Татаркино» на июль — уличные показы. Каждую субботу кинозрителей ждут в сквере Зайни Султана, рядом с озером Кабан. Начнут с показа комедии «Артек. Большое путешествие» с участием Михаила Галустяна.

Кроме этого, покажут фильмы из каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка). Она реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ:

фильм «Студия Нижний» режиссера Евгения Кудельникова об истории фотографа Пирогова, владеющего искусством фотографии XIX века — 13 июля;

комедийный роуд-муви из Башкирии «Семья года» режиссера Айнура Аскарова, где главный герой в надежде поправить финансовое положение везет семью на конкурс в Уфу — 6 июля;

короткометражные ленты из серии «Ищите женщину. Часть 2» — о разных судьбах российских женщин — 20 июля ;

драма «Между семью островами», режиссера Алмаза Нургалиева — о том, как в 60-е годы прошлого века начиналось строительство Нижнекамской гидроэлектростанции и противостоянии одного человека большинству — 27 июля.