Сегодня в Татарстане град, гроза и до +33 градусов

В субботу, 9 июля, в Татарстане установится жаркая погода. Вместе с этим пройдет дождь. Синоптики также предупреждают о грозе и граде.

Максимальная температура воздуха днем составит от +28 до +33 градусов. В Казани прогнозируется от +30 до +32 °С. В Набережных Челнах ожидается от +29 до +31 градуса.

Синоптики также прогнозируют юго-восточный, южный умеренный ветер. Местами возможны кратковременные усиления до 17—22 м/с.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели жаркая погода сохранится, дожди маловероятны. В дневное время ожидается от +26 до +31 градуса.



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Татьяна Демина