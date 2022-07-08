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Татарстанцев предупредили о граде, грозе и сильном ветре 9 июля

12:59, 08.07.2022
Татарстанцев предупредили о граде, грозе и сильном ветре 9 июля
Фото: Максим Платонов

В Татарстане в субботу, 9 июля, ожидается ухудшение погоды — гроза, град и сильный ветер. Об этом жителей предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, грозы ожидаются в Татарстане, в том числе и Казани, местами днем и вечером. Кратковременно порывы юго-восточного ветра могут усиливаться до 17—22 м/с. Град возможен локально.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане ожидается жаркая погода с переменной облачностью. Днем и вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 27—32 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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