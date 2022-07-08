Исследование: для 59% работников Татарстана именно семья является приоритетом

Фото: Максим Платонов

Для 59% татарстанцев именно семья является приоритетом на ближайшее время. Разделяет это первенство работа (59%), а на втором месте — саморазвитие (57%), говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Также 49% респондентов из республики заявили, что стараются не раскрывать коллегам информацию о личной жизни или семье. Стоит отметить, что женщины чаще мужчин скрывают такую информацию о себе (60% против 54%). Меньше всего о своей личной жизни на работе говорят представители сферы транспорта, продаж и строители. Чаще всего говорят о семейных делах маркетологи.

Кроме того, в топ главных затрат татарстанцев входят основные составляющие семейной жизни: еда (36%), жилье (43%), коммунальные услуги (29%), дети (17%) и отдых (7%). При этом респонденты могли указывать индивидуальные ответы, среди которых очень часто встречался «алименты».

Фото: Максим Платонов

Говоря о деньгах, 36% респондентов сообщили, что родственники помогают им финансово. Причем женщины-респонденты получают такую помощь чаще, чем мужчин (43% против 23%).

Татарстанцы также массово выбирают отдых, связанный с домом, семьей, детьми и родственниками. 31% планируют этим летом отдыхать на даче, еще 29% будут вместе с родственниками заниматься бытовыми делами, 30% пойдут в походы или поедут на пикники, а 14% хотят поехать в отпуск заграницу.

5 июля начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина рассказала, что в Казани в День семьи любви и верности заключить брак планируют более 100 пар.

— Эта цифра приблизилась к рекорду 2017 года — тогда 8 июля браком сочетались 120 пар, — отметила она.



На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об установлении и праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности. Праздник установлен в целях «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».



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Максим Кокунин