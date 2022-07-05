В День семьи, любви и верности в Казани заключат брак более 100 пар

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в День семьи любви и верности заключить брак планируют более 100 пар. Об этом в Исполкоме Казани рассказала начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина.

— Эта цифра приблизилась к рекорду 2017 года — тогда 8 июля браком сочетались 120 пар, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Впервые в Казани будет одновременно проводиться регистрация брака молодоженов и чествование их родителей — юбиляров семейной жизни. 10 семей, которые связали свою жизнь более 25 лет назад, наградят медалью «За любовь и верность», сообщается на сайте мэрии города.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об установлении и праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности. Праздник установлен в целях «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».



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Татьяна Леухина