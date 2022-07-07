Минобороны России: украинские боевики хотят взорвать детсад в Славянске

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские националисты планируют взорвать в Славянске в Донецкой Народной Республики детский сад вместе с персоналом. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— При этом здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам, — передает пресс-служба Минобороны.

Фото: кадр видео Минобороны России

Также, по словам Мизинцева, украинские националисты разместили тяжелое вооружение и бронетехнику во внутреннем дворе жилого дома в Авдеевке в ДНР и запрещают жителям покидать его.

Вчера Минобороны России заявляло, что украинские националисты используют в военных целях медицинские объекты донецких городов Угледара, Бахмута и Константиновки.

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Татьяна Леухина