В Казани на озере возле СНТ утонул подросток

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани сегодня вечером на озере Мочилище возле СНТ «Полимер» утонул подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пропаже парня поступило в экстренные службы в 19:22. На место направили водолазную группу спасателей ЗПСО № 2 Поисково-спасательной службы РТ.

По прибытии на место вызова водолазы в ходе поисковых работ в 20:20 обнаружили тело юноши 2005 года рождения в 40 метрах от берега на глубине 7 метров. Его передали сотрудникам полиции.

Место для купания не было оборудовано. Взрослых рядом не было. По предварительным данным, погибший пришел на озеро в компании сверстников. Во время купания его потеряли из виду.

На прошлой неделе в Казани возбудили уголовное дело после гибели пятилетнего ребенка в Кировском районе на воде. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Кировского района.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина