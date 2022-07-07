Роман Порошин вернется в «Белогорье»

Связующий казанского клуба «Зенит-Казань» Роман Порошин покидает карьеру в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

— При заключении контракта с Романом была оговорена возможность его перехода в другой клуб на позицию основного связующего, и эта опция была активирована после предложения от «Белогорья», — отмечается в сообщении.

Фото: vk.com/volleyzenit (архив)

Отмечается, что предстоящую спартакиаду Порошин сыграет за «Зенит» и только после этого присоединится к «Белогорью».

В конце июня Константин Сиденко стал главным тренером калининградского женского волейбольного клуба «Локомотив». В сезоне-2021/2022 он работал старшим тренером мужского ВК «Зенит-Казань».

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Татьяна Леухина