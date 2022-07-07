В Кремле допустили, что послание Путина Федеральному собранию могут перенести на осень

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию могут отложить на осень, допустил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Этого нельзя исключать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг, его слова приводит ТАСС.

О том, что сроки оглашения послания президента парламенту «чуть-чуть сдвигаются вправо», Песков сообщал еще в мае. Четких дат оглашения послания объявлено не было.

Фото: kremlin.ru

В декабре Дмитрий Песков сообщал, что подготовка к посланию Федеральному собранию концептуально началась. Однако послание Путина Федеральному собранию в январе не состоялось.

В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

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Маргарита Головатенко