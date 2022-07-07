Волонтеры Волго-Вятского банка Сбербанка проводят комплексную программу помощи детям из детских домов Приволжья

На сегодняшний день важным вопросом как для детей-сирот, так и для общества в целом является адаптация детей к самостоятельной жизни. Поэтому необходимо проводить социализацию будущих выпускников еще на этапе их пребывания в детском доме.



Волонтеры Волго-Вятского банка всегда активно принимают участие в мероприятиях по оказанию помощи детям из детских домов. В этом году были пересмотрены подходы к оказанию такой помощи и сформирована комплексная программа, которая охватывает наиболее важные сферы жизни детей.



Волонтеры Сбера реализуют проект «Финансовая грамотность для воспитанников детских домов», в котором участвуют 25 детских домов во всех субъектах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка*. С начала этого года волонтеры провели 150 уроков, на которых детей обучают разумному обращению с деньгами, защите от мошенников и дают практические навыки для осуществления простых финансовых операций. Обучение прошли уже более 200 детей, и, по словам представителя фонда «Вклад в будущее» Марины Михайловой, благодаря проведению таких уроков по итогам 2021 года удалось в два раза снизить количество случаев мошенничества, с которым сталкиваются выпускники детских домов.



В целях формирования правовой культуры Волго-Вятским банком, Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» было подписано соглашение о ESG-сотрудничестве в рамках реализации проекта «Правовая грамотность для детей в детских домах». В первом полугодии уроки по правовой грамотности проведены для 50 детей из 5 детских домов Нижегородского региона, следующий этап обучения пройдет осенью и будет встроен в учебный процесс. Также проект планируется масштабировать и на другие регионы обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка.



Важно развивать и другие сферы жизни детей. С этой целью команда волонтеров Сбера организовала и провела более 20 мероприятий для воспитанников Дзержинского детского дома, Либежевского детского дома «Кораблик» и Детского дома №3 г. Нижний Новгород — футбольный турнир, веселые старты, спортивное ориентирование, экскурсия по городу, музыкальные и творческие мастер-классы, субботники и посадки деревьев. В планах у волонтеров проведение турниров и по другим видам спорта.



Большое влияние на формирование благоприятной атмосферы внутри детского дома оказывает эмоциональное состояние персонала, поэтому в дополнении к работе с детьми волонтерами проводятся командообразующие мероприятия и для сотрудников детских домов — психологические тренинги и творческие мастер-классы.



Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин:



«Важными факторами при организации программ для социальной адаптации детей из детских домов являются системность и регулярность оказания помощи. Именно поэтому команда волонтеров Сбера разработала комплексную программу, в которую входят мероприятия, охватывающие различные сферы жизни детей. Мы планируем развивать этот проект, дополнять его различными программами и новыми смыслами. Яркий пример — впервые в этом году мы реализовали провели уроки правовой грамотности для ребят, которые остались без попечения родителей».



**Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ — Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"