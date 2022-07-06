В лагере «Байтик» прокомментировали инцидент с замыканием в туалете корпуса

В туалете третьего этажа первого корпуса ДОЛ «Байтик» под Казанью произошло задымление в результате короткого замыкания без возгорания. На него сработала пожарная сигнализация, и в лагерь прибыл пожарный расчет, рассказали «Реальному времени» в руководстве лагеря.

В здании детей в этот момент практически не было, большинство из них находились на вечернем мероприятии. Оставшиеся в здании дети по пожарной тревоге вместе с вожатыми покинули корпус.

Сейчас угрозы жизни и здоровью детей нет, лагерь функционирует в штатном режиме, сообщает руководство лагеря.

По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, до прибытия пожарных подразделений из здания вышли 30 детей и семь человек персонала. В результате происшествия пострадавших нет.



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Татьяна Леухина