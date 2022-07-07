На повышение квалификации 735 татарстанских педагогов выделят более 1,6 миллиона рублей
В Татарстане планируют повысить квалификации 735 педагогов, реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования в рамках дополнительных профессиональных программ. На эти цели выделят более 1,6 миллиона рублей.
Так, почти 1,1 миллиона рублей потратят на повышение квалификации 485 педагогических работников системы образования Татарстана. Работами займется автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия менеджмента».
Педагоги, в том числе классные руководители, должны пройти программу психолого-педагогического сопровождения системы воспитательной деятельности класса (новые подходы к системе воспитательной работы в школе, работе с родителями).
На обучение 250 педагогических работников Татарстана потратят 566,7 тысячи рублей. Контракт на оказание услуг Институт развития образования РТ также заключил с Республиканском центром внешкольной работы.
Согласно документу, 250 педагогов должны пройти программу обучения «Организация отдыха и оздоровления детей». Форма обучения — очно-заочная.
Напомним, что в Татарстане существует потребность в учителях русского языка, математики и физики. Учителей начальных классов выпускается на 20% меньше, чем требуется.
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