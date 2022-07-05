В Татарстане нехватка учителей русского языка, математики и физики — видео

В Татарстане есть потребность в учителях русского языка, математики и физики. Учителей начальных классов выпускается на 20% меньше, чем требуется. Об этом было сказано на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, которое прошло в Казанском педагогическом колледже, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В системе образования Татарстане трудятся более 64 тыс. педагогических работников — более 31 тыс. учителей и более 16 тыс. воспитателей. В вузах Татарстана по педагогическим специальностям обучается более 16 тысяч студентов, 85% из которых — учащиеся К(П)ФУ и филиалов Казанского университета (Елабужский и Набережночелнинский институты).

Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов отметил, что школы и дошкольные учреждения нередко сталкиваются с «текучкой кадров». По его словам, чтобы закрепить молодого специалиста в образовательном учреждении, необходимы социальные гарантии (заработная плата, обеспечение жильем и т. д.) и развитие наставничества.

Сегодня в Госсовет республики внесли законопроект об ограничении продажи детям безалкогольных тонизирующих напитков и предметов, содержащих сжиженный газ, таких как зажигалки.



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Татьяна Леухина