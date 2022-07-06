В Челнах ищут мужчину, распылившего газ в ходе перепалки

В Челнах двое мужчин попали в больницу после перепалки во дворе. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что вчера вечером возле второго подъезда дома 23/05 новой части города компания из трех человек распивала алкоголь. Один из прохожих сделал им замечание. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого неизвестный распылил газ и применил светошумовые изделия.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению участника конфликта и всех обстоятельств произошедшего. Мужчинам оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

В конце мая 39-летнему жителю Казани предъявили обвинение в убийстве. 30-летний потерпевший в течение нескольких дней употреблял наркотики и алкоголь в квартире одного из домов по улице Табеева. В один из дней между ними произошел конфликт, который обернулся дракой, в ходе которой обвиняемый как минимум три раза ударил потерпевшего ножом в спину, а затем выбросил его с балкона 6-го этажа. Потерпевший скончался на месте.



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Татьяна Леухина