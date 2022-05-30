Казанца обвинили в убийстве — он ударил ножом знакомого и выбросил его с балкона

39-летнему жителю Казани предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по Татарстану.

В этом месяце обвиняемый и 30-летний потерпевший в течение нескольких дней употребляли наркотики и алкоголь в квартире одного из домов по улице Табеева. 27 мая мужчины вышли на балкон и, как считает следствие, там они поссорились.

Фото: realnoevremya.ru

Конфликт обернулся дракой, в ходе которой обвиняемый как минимум три раза ударил потерпевшего ножом в спину, а затем выбросил его с балкона 6-го этажа. Потерпевший скончался на месте.

Причастность к совершению преступления казанец признал. Его заключили под стражу.

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане вынесли приговор местному жителю, который поджег знакомую. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 августа 2021 года. От многочисленных ожогов лица, шеи и грудной клетки потерпевшая скончалась.

Диана Жиленкова