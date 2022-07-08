В Татарстане в июне сотрудников чаще всего искали компании из сферы торговли

В июне 2022 года в Татарстане чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли — на них пришлось 35% от общего числа вакансий, размещенных в прошлом месяце. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе «Работа.ру».

На вакансии в областях транспорта и логистики, услуг, а также производства и агропрома пришлось по 11% в общем числе вакансий, размещенных татарстанскими работодателями в июне. Предложения по трудоустройству в компаниях, занятых в сфере строительства и недвижимости, составили 8%.

По 5% пришлось на вакансии в сферах «IT, интернет, телеком» и «Офисные службы/бизнес-услуги». Доля предложений от работодателей в областях «Финансы/страхование», а также «Работа без специальной подготовки/опыта работы» составила по 4%.

Фото: realnoevremya.ru

Минимальное число вакансий на рынке труда в Татарстане разместили компании, работающие в сферах «Красота и здоровье» — 2%, и «Маркетинг/реклама/СМИ» — 1%. Еще 2% пришлось на предложения по работе для студентов и желающих пройти стажировку.

По данным Центра занятости населения Казани, с начала 2022 года произошло незначительное снижение числа вакансий. По данным на начало этой недели, жителям города предлагают более 19 тысяч вакансий, тогда как год назад их было 20,5 тысячи.

Больше всего пострадал рынок труда в строительстве — там число вакансий снизилось за год на 18%. В торговле — на 6%, производстве — на 14%, гостиничном бизнесе — на 13%.

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Татьяна Демина