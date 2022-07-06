Госдума в третьем чтении приняла законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи

Фото: движение «Большая перемена»

Госдума приняла в третьем чтений законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Участие в нем будет добровольным.

Движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе, сообщается на сайте Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

Название движения предлагается выбрать участникам самостоятельно. При внесении законопроекта его предлагалось назвать «Большая перемена», однако ко второму чтению норму исключили.



Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина сообщала, что структура новой общероссийской молодежной организации, которую планируется создать, будет напоминать пионерию. По данным СМИ, движение может возглавить экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.



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Татьяна Леухина