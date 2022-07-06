Акционеры казанского завода «Элекон» решили направить на выплату дивидендов более 1,3 миллиарда рублей
Казанский завод «Элекон» направит на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям почти 1,35 миллиарда рублей. Соответствующее решение принято общим собранием акционеров.
Дивиденды выплачиваются из нераспределенной прибыли прошлых лет, следует из информации на сайте раскрытия корпоративной информации. Размер подлежащих выплате дивидендов на одну обыкновенную именную — 126 рублей 61 копейка.
Средства перечислят на банковские счета акционеров. В случае их отсутствия дивиденды им направят через почтовый перевод.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 12 июля 2022 года.
О том, что «Элекон» может направить на выплату дивидендов более 1,3 млрд рублей, «Реальное время» сообщало в конце мая. Такое решение принял совет директоров акционерного общества.
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