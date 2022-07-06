В России зарегистрировали назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак»
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак» компании «Генериум». Препарат двухкомпонентный.
Вакцина применяется с интервалом в 3 недели между введением компонентов. В состав обоих компонентов входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека, передает «Интерфакс».
В апреле Минздрав зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V»).
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в мае отмечал, что для наилучшей защиты от коронавируса следует перейти на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом. Спад заболеваемости COVID-19 в России не повод для отказа от прививки. Наоборот, он должен стать платформой для увеличения числа вакцинированных, а также перехода на назальные вакцины.
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