Подсказки для путешественников с детьми

Многие родители с опаской готовятся к длительному путешествию с детьми. Дело в том, что долгая поездка в поезде и тем более в автобусе может наскучить ребенку. И тогда приключение превратится в настоящую пытку как для самого малыша, так и для взрослых, причем не только родителей, но и случайных соседей.

Поэтому опытные и мудрые родители заранее готовят материалы, которые помогут разнообразить обстановку и развлечь компанию.

Первое и самое доступное средство — игры с слова, ассоциации или буквы. Достаточно листика бумаги и нескольких ручек или карандашей, чтобы начать увлекательную игру. Некоторые обходятся и без этого минимума, но чтобы квест был веселым, нужно не меньше четырех-пяти участников. Тогда можно по кругу придумывать новые слова и обсуждать варианты ответов.

Второй вариант — рисовалки, раскраски, головоломки, ребусы или кроссворды. Кстати, если вы не хотите попасть в неловкое положение, подготовьте кроссворды с ответами, тогда в нужный момент вы сможете блеснуть грандиозными познаниями среди своих друзей. Такие дидактические материалы занимают немного места в сумке, но помогут вам на час-полтора увлечь малышню интересными заданиями.

Третий способ развлечения в пути — настольные игры на магнитах или присосках. Конечно, они объемнее и дороже, однако и восторг от игры будет более выраженным.

Также на некоторое время можно заинтересовать ребенка увлекательной книгой, а чтение вслух станет и для вас способом с пользой провести хотя бы полчаса. После этого, если есть условия и желание, можно обсудить с маленьким слушателем прочитанный рассказ. Это не только сделает поездку более радостной, но и поможет вам наладить контакт с ребенком, узнать его лучше и поделиться с ним своими наблюдениями.

Как вариант можете рассмотреть также рисование иллюстраций к тому, что вы видите за окном. Некоторые дети с удовольствием занимаются этим сами, некоторые просят, чтобы взрослый рисовал то, что они ему рассказывают.

Партнерский материал