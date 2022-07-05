В Казанском кремле закрыли до среды вход через Тайницкую башню

В Казанском кремле с 4 по 6 июля закрыли вход в музей-заповедник. Это связано с противоаварийными работами на прясле между Северо-Западной и Тайницкой башнями.

В эти дни в Казанский кремль можно попасть через Спасскую башню, уточнили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июня со Спасской башни Казанского кремля сняли звезду для реставрации. Сейчас она находится на производственной базе и ждет своего обновления. В мае на стенах Казанского кремля начались противоаварийные работы. Их проводят в соответствии с согласованной проектной документацией и выданным разрешением.



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Татьяна Леухина