В Казанском кремле закрыли до среды вход через Тайницкую башню
В Казанском кремле с 4 по 6 июля закрыли вход в музей-заповедник. Это связано с противоаварийными работами на прясле между Северо-Западной и Тайницкой башнями.
В эти дни в Казанский кремль можно попасть через Спасскую башню, уточнили в пресс-службе музея-заповедника.
В конце июня со Спасской башни Казанского кремля сняли звезду для реставрации. Сейчас она находится на производственной базе и ждет своего обновления. В мае на стенах Казанского кремля начались противоаварийные работы. Их проводят в соответствии с согласованной проектной документацией и выданным разрешением.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым