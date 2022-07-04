Минниханов предложил активнее поддерживать промпарки, расположенные в небольших городах — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость распространения мер поддержки на малые парки, расположенные в небольших городах во время своего выступления на сессии в рамках форума «Иннопром-2022». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Он рассказал, что в Татарстане приняли ряд мер, которые дают возможность резидентам и аккредитованным республикой управляющим компаниям промпарков воспользоваться налоговыми преференциями, получить льготы по уплате транспортного налога и налога на имущество организаций, использовать меры господдержки.

Благодаря принятым мерам в республике создано 96 промпарков, в которых размещено порядка 1,5 тыс. резидентов и создано более 52 тыс. рабочих мест.

На прошлой неделе правительство Татарстана предложило расширить ОЭЗ «Иннополис» путем включения в ее границы земельного участка площадью 1,38 га, расположенного в Казани. Позже стало известно, что в особой экономической зоне «Иннополис» планируют создать Научно-исследовательский институт «Технопарк «Родина».



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Татьяна Леухина