На территории «Иннополиса» в Татарстане создадут технопарк «Родина»

В особой экономической зоне «Иннополис» планируют создать Научно-исследовательский институт «Технопарк «Родина», сообщает ТАСС.



На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, которая прошла под руководством вице-премьера РФ — полпреда в ДФО Юрия Трутнева, поддержали расширение «Иннополиса». Строить технопарк «Родина» планирует частный инвестор. На базе научно-исследовательского института реализуют три якорных инвестиционных проекта.

В ОЭЗ «Иннополис» работает 121 резидент, заявлено 71,7 млрд рублей инвестиций, из которых уже вложено 48,9 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Правительство Татарстана предложило расширить ОЭЗ «Иннополис» путем включения в ее границы земельного участка площадью 1,38 га, расположенного в Казани. Общий объем инвестиций составляет 5,6 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко