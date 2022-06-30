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На территории «Иннополиса» в Татарстане создадут технопарк «Родина»

07:37, 30.06.2022 1
На территории «Иннополиса» в Татарстане создадут технопарк «Родина»
Фото: realnoevremya.ru

В особой экономической зоне «Иннополис» планируют создать Научно-исследовательский институт «Технопарк «Родина», сообщает ТАСС.

На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, которая прошла под руководством вице-премьера РФ — полпреда в ДФО Юрия Трутнева, поддержали расширение «Иннополиса». Строить технопарк «Родина» планирует частный инвестор. На базе научно-исследовательского института реализуют три якорных инвестиционных проекта.

В ОЭЗ «Иннополис» работает 121 резидент, заявлено 71,7 млрд рублей инвестиций, из которых уже вложено 48,9 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Правительство Татарстана предложило расширить ОЭЗ «Иннополис» путем включения в ее границы земельного участка площадью 1,38 га, расположенного в Казани. Общий объем инвестиций составляет 5,6 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПромышленностьТехнологииITЭкономикаИнвестиции Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:11
    Сталину представили новый советский автомобиль "Родина" (полностью скопированный, ворованный американский автомобиль "шевроле"). Сталин, вынув трубку из-за рта произнёс: - И сколько будет стоить эта "Родина"? - Тут же через час авто переименовали в "Победу".
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