Минобороны России сообщило о планах неонацистов взорвать мосты в Сумской области

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские неонацисты заминировали мосты через реку в Сумской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить Вооруженные силы России в неизбирательных ударах. Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его данным, украинские военные разместили вооружение в школе Северска и около учебного заведения Одессы, сообщается на сайте Минобороны России.

Фото: function.mil.ru

На прошлой неделе руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинские националисты подорвали зернохранилище в Днепропетровской области, чтобы обвинить вооруженные силы России.



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Татьяна Леухина